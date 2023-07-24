مدني دومة الجندل يخمد حريقًا في محطة محروقات برشلونة يتحدى الريال في صفقة مبابي معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض جامعة الإمام عبدالرحمن تبدأ استقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني غدًا جدارات : لا حسابات رسمية تحمل اسم المنصة على تويتر شرط يمنع فيتوريا من الموافقة على عرض الأهلي جوائز البطولة العربية 2023 تشعل المنافسة 10 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالقريات والشمالية الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألفًا
تمكنت فرق الدفاع المدني في دومة الجندل، اليوم الاثنين، من إخماد حريق في محطة محروقات.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي واتخاذ الإجراءات النظامية.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.