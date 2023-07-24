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لم يسفر عنه إصابات

مدني دومة الجندل يخمد حريقًا في محطة محروقات

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
مدني دومة الجندل يخمد حريقًا في محطة محروقات
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دومة الجندل، اليوم الاثنين، من إخماد حريق في محطة محروقات.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

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وأشارت إلى أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي واتخاذ الإجراءات النظامية.

إخماد حريق بدومة الجندل

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

إخماد حريق بدومة الجندل إخماد حريق بدومة الجندل

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