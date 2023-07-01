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وسط منظومة متكاملة من الخدمات

مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمن

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمن
المواطن - واس

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تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لأعمالها بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، وسط منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج المغادرين على أكمل وجه، امتدادًا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.

حالة عمار

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وثمن الحجاج المغادرون اليوم المنفذ في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة في المشاعر المقدسة التي أسهمت في أداء حجاج بيت الله الحرام فريضة حجهم لهذا العام بكل يسر وسهولة، منوهين بالخدمات والتسهيلات التي قُدمت لهم أثناء قدومهم عبر منفذ حالة عمار وأثناء مغادرتهم المنفذ بعد أداء مناسك الحج، سائلين الله تعالى -وهم يتسلمون هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حالة عمار حالة عمار حالة عمار

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