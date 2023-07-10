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مدينة الملك عبدالله الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
مدينة الملك عبدالله الطبية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية (عضو التجمع الصحية بوزارة الصحة)؛ عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر، عن فتح باب التوظيف للسعوديين على وظيفة أخصائي – وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع الرسمي لمدينة الملك عبدالله؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي تقنية الأشعة التداخلية.
2- أخصائي تقنية الأشعة النووية.
3- أخصائي علاج طبيعي تأهيل الأورام.
4- أخصائي مختبر في الخلايا الجذعية.
5- أخصائي مختبر في المختبر الجزئي.
6- أخصائي مختبر في مختبر الوراثة الخلوية.
7- أخصائي تخدير.
8- أخصائي صحة الفم والأسنان
9- أخصائي تقنية القلب عام.
10- أخصائي الحماية من الإشعاع
11- أخصائي تقنية الأشعة السينية.
12- أخصائي علاج طبيعي تأهيل القلب
13- صيدلي
14- أخصائي مختبر في مضادات الكريات البيضاء البشرية.
15- أخصائي فيزياء الطبية 1.
16- أخصائي تعقيم.
17- أخصائي رعاية طبية الطارئة.
18- أخصائي تقنية القلب تخطيط صدى القلب.
19- أخصائي مكافحة العدوى
20- أخصائي تقنية إشعاعية في العلاج الإشعاعي

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شروط التقديم:

1- أن يكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني فقط.
2- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
3- يجب إدخال المؤهلات الدراسية والخبرات.
4- إرفاق كل الطلبات التالية بصيغة pdf على ألا يتجاوز حجمها 3 ميجا:
– سيرة ذاتيه محدثه.
– صورة من التصنيف.
– أن يكون حاصلاً على تصنيف “أخصائي” (في نفس التخصص المراد التقديم عليه).
– صورة من الشهادات مرتبة بالأحدث.
– صوره من بطاقة الأحوال.

رابط التقديم:

– التقديم متاح الآن؛ عبر الموقع الرسمي لمدينة الملك عبدالله الطبية > (الخدمات الإلكترونية) > (الباحثين عن العمل):

الموقع الرسمي: ( اضغط هـنـا )

بوابة التوظيف: ( اضغط هـنـا )

* ينتهي يوم السبت 22 يوليو 2023م.

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