مدينة الملك عبدالله الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية (عضو التجمع الصحية بوزارة الصحة)؛ عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر، عن فتح باب التوظيف للسعوديين على وظيفة أخصائي – وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع الرسمي لمدينة الملك عبدالله؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي تقنية الأشعة التداخلية.

2- أخصائي تقنية الأشعة النووية.

3- أخصائي علاج طبيعي تأهيل الأورام.

4- أخصائي مختبر في الخلايا الجذعية.

5- أخصائي مختبر في المختبر الجزئي.

6- أخصائي مختبر في مختبر الوراثة الخلوية.

7- أخصائي تخدير.

8- أخصائي صحة الفم والأسنان

9- أخصائي تقنية القلب عام.

10- أخصائي الحماية من الإشعاع

11- أخصائي تقنية الأشعة السينية.

12- أخصائي علاج طبيعي تأهيل القلب

13- صيدلي

14- أخصائي مختبر في مضادات الكريات البيضاء البشرية.

15- أخصائي فيزياء الطبية 1.

16- أخصائي تعقيم.

17- أخصائي رعاية طبية الطارئة.

18- أخصائي تقنية القلب تخطيط صدى القلب.

19- أخصائي مكافحة العدوى

20- أخصائي تقنية إشعاعية في العلاج الإشعاعي

شروط التقديم:

1- أن يكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني فقط.

2- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

3- يجب إدخال المؤهلات الدراسية والخبرات.

4- إرفاق كل الطلبات التالية بصيغة pdf على ألا يتجاوز حجمها 3 ميجا:

– سيرة ذاتيه محدثه.

– صورة من التصنيف.

– أن يكون حاصلاً على تصنيف “أخصائي” (في نفس التخصص المراد التقديم عليه).

– صورة من الشهادات مرتبة بالأحدث.

– صوره من بطاقة الأحوال.

رابط التقديم:

– التقديم متاح الآن؛ عبر الموقع الرسمي لمدينة الملك عبدالله الطبية > (الخدمات الإلكترونية) > (الباحثين عن العمل):

الموقع الرسمي: ( اضغط هـنـا )

بوابة التوظيف: ( اضغط هـنـا )

* ينتهي يوم السبت 22 يوليو 2023م.