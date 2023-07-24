Icon

وظائف بشركة موبايلي في 3 مدن Icon ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon مدينتان تسجلان الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية Icon وظائف إدارية وهندسية لدى شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon تجربة وزير السياحة لقوارب التجديف في بحيرة سد وادي ترج Icon ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 1.1 مليار ريال Icon موجة حارة على الشرقية والرياض والحرارة تتجاوز 48 Icon الراجحي: توزيع أرباح نقدية بنسبة 11.5% بواقع 1.15 ريال للسهم Icon مطار الملك عبدالعزيز يستقبل المعتمرين بالورود والهدايا Icon خطاب الكراهية الدينية يؤصل زعزعة الاستقرار الاجتماعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبها الأدنى حرارة بـ 20 مئوية

مدينتان تسجلان الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
مدينتان تسجلان الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء والدهناء 48 مئوية، الدمام والصمان وحفر الباطن 47 مئوية، مكمة المكرمة ووادي الدواسر والخرج 46 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والتنهات 45 مئوية، بريدة وعرعر ورفحاء 44 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
إنقاذ شخص سقط في بئر بالطائف

إنقاذ شخص سقط في بئر بالطائف

هاري كين يستقر على الانتقال لـ بايرن ميونخ

هاري كين يستقر على الانتقال لـ بايرن ميونخ

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 20 مئوية، الباحة 21 مئوية، طريف  23 مئوية، القريات 24 مئوية، حائل 25 مئوية، سكاكا والطائف والوجه 26 مئوية، تبوك وبريدة والدوادمي وينبع وبيشة 27 مئوية، عرعر ونجران ووادي الدواسر والعلا ورفحاء وحفر الباطن 28 مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي
السعودية اليوم

6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة...

السعودية اليوم
إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة
السعودية اليوم

إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة

السعودية اليوم
مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي
الرياضة

مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف...

الرياضة
ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم وحائل
أخبار أمنية

ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم...

أخبار أمنية
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة...

السعودية اليوم
مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان الدخول للجامعة
العالم

مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان...

العالم