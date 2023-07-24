مدينتان تسجلان الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء والدهناء 48 مئوية، الدمام والصمان وحفر الباطن 47 مئوية، مكمة المكرمة ووادي الدواسر والخرج 46 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والتنهات 45 مئوية، بريدة وعرعر ورفحاء 44 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 20 مئوية، الباحة 21 مئوية، طريف 23 مئوية، القريات 24 مئوية، حائل 25 مئوية، سكاكا والطائف والوجه 26 مئوية، تبوك وبريدة والدوادمي وينبع وبيشة 27 مئوية، عرعر ونجران ووادي الدواسر والعلا ورفحاء وحفر الباطن 28 مئوية.