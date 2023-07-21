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خلال مباراة النصر وبنفيكا

مراوغة دي ماريا لـ كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
مراوغة دي ماريا لـ كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار
المواطن - فريق التحرير

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خطف اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم فريق بنفيكا البرتغالي الأنظار أمس وذلك خلال مباراة النصر الودية، حيث قام بمراوغة ناجحة ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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لقطة فنية مميزة من دي ماريا

وراوغ النجم الأرجنتيني، رونالدو في لقطة أثارت إعجاب جماهير بنفيكا في لقاء ودي كان انتهى بخسارة النصر برباعية لهدف.

دي ماريا - كريستيانو رونالدو - النصر وبنفيكا

وكان بنفيكا سجل الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني في الدقيقة الـ 22 ثم عزز الفريق البرتغالي بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 31 والـ 40 عبر اللاعب جونشالو راموس.

ثم قلص اللاعب خالد الغنام الفارق لـ العالمي محرزًا الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 43.

وفي الشوط الثاني، سجل بنفيكا الهدف الرابع عبر اللاعب أندرياس شيلدرب في الدقيقة الـ 68.

دي ماريا - كريستيانو رونالدو - النصر وبنفيكا

 

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