مرتكبو جرائم قتل وترويج مخدرات ومخالفات في قبضة الأمن

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أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الجرائم في السعودية خلال الأيام الماضية، بينهم جرائم قتل وترويج مخدرات ومخالفات للأنظمة.
وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: تم القبض على مواطن ومقيم أردني؛ لقيامهما باتخاذ مركبتهما وشقة سكنية وكرًا لترويج الكوكايين المخدر والحشيش المخدر والميثافيتامين المخدر –الشبو- وضبط بحوزتهما أسلحة نارية ومبالغ مالية بالرياض.
وأضاف: كما تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين وضبط بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي بالقريات، فضلًا عن القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود قاما بترويج 3 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر بالقريات.
وأشار الأمن العام أيضًا إلى القبض على مقيمة من الجنسية الكينية قامت بالاعتداء على أخرى من الجنسية ذاتها ما أدى إلى وفاتها إثر خلاف بينهما بالرياض، ومواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بعسير.
وأوضح أنه قبض أيضًا على مواطن قام بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين وضبط بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي بنجران.
ولفت الأمن العام إلى القبض على مواطن قام بنشر محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإيحاءات جنسية وغير أخلاقية ما يعد مخالفًا للآداب العامة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالخبر، وكذلك القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية بالرس.
وأردف، أنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية قاموا باتخاذ منزلهم في أحد الأحياء الشعبية وكرًا لترويج 7290 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بصبيا وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/bRQFXKVGBO
— الأمن العام (@security_gov) July 18, 2023