مرض غامض في كندا يصيب الدماغ ويسبب شللاً تامًا

كشفت تقارير إعلامية عن انتشار مرض غامض في كندا متخصص في إصابة الدماغ، وله عدة أعراض.

أعراض المرض

وبحسب وسائل الإعلام في كندا فإن من أعراضه الهلوسة الشديدة، وعدم القدرة على التحدث والكتابة، النسيان شبه الكامل، فقدان الرؤية، وتصل إلى شلل الجسم.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إنه تمت إصابة 200 شخص في كندا حتى الآن بتلك الأعراض في مقاطعة (نيو برونزويك).

وحتى الآن لا يعرف أحد السبب الحقيقي لانتشار هذا المرض والتحقيقات لا زالت جارية.