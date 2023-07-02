Icon

فيلم أثينا يتنبأ باحتجاجات فرنسا قبلها بعام Icon جولات ميدانية لتطييب أجواء المسجد الحرام Icon اعترافات مثيري الشغب في فرنسا: أشعلنا النيران ردًا على تجاهل الحكومة Icon صورة اليوم من مغادرة ضيوف الرحمن Icon شغب فرنسا يمتد لسويسرا Icon تغييرات في نظام تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 Icon 1.6 مليون حاج يغادرون السعودية عبر المطارات الرئيسية Icon الاحتجاجات تلغي آلاف الحجوزات السياحية بفرنسا Icon حفر وأعمدة دخان بسبب انفجار قرب قاعدة عسكرية في روسيا Icon جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
من أعراضه الهلوسة وفقدان الرؤية

مرض غامض في كندا يصيب الدماغ ويسبب شللاً تامًا

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
مرض غامض في كندا يصيب الدماغ ويسبب شللاً تامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية عن انتشار مرض غامض في كندا متخصص في إصابة الدماغ، وله عدة أعراض.

صداع نصفي

قد يهمّك أيضاً
تفويج مثالي للحجاج في منشأة الجمرات ثاني أيام التشريق

تفويج مثالي للحجاج في منشأة الجمرات ثاني أيام التشريق

السفارة السعودية في باريس تحث رعاياها بتجنب أماكن الاحتجاجات

السفارة السعودية في باريس تحث رعاياها بتجنب أماكن الاحتجاجات

أعراض المرض

وبحسب وسائل الإعلام في كندا فإن من أعراضه الهلوسة الشديدة، وعدم القدرة على التحدث والكتابة، النسيان شبه الكامل، فقدان الرؤية، وتصل إلى شلل الجسم.

4 نصائح للتغلب على الصداع في رمضان (1)

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إنه تمت إصابة 200 شخص في كندا حتى الآن بتلك الأعراض في مقاطعة (نيو برونزويك).

وحتى الآن لا يعرف أحد السبب الحقيقي لانتشار هذا المرض والتحقيقات لا زالت جارية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل
العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل

العالم
توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش...

السعودية اليوم
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
تكنولوجيا

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات...

تكنولوجيا
20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر
آخر الاخبار

20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من...

آخر الاخبار
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
السعودية اليوم

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام...

السعودية اليوم
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال
السوق

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية...

السوق
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
السوق

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27...

السوق
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
الرياضة

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الرياضة