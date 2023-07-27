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عجز الأطباء عن تفسير أسبابه

مرض غامض يثير الذعر ويسبب الشلل والوفاة أحيانًا

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
مرض غامض يثير الذعر ويسبب الشلل والوفاة أحيانًا
المواطن - فريق التحرير

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يشهد العالم حالة طوارئ جديدة بعد اكتشاف مرض جديد غامض يؤدي إلى الإصابة بالشلل وأحياناً يؤدي إلى الوفاة، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء هذا المرض، الذي من الممكن أن يتحول إلى وباء مرعب ومهدد للعالم خلال الفترة المقبلة أم لا.

إعلان حالة الطوارئ

وتم اكتشاف المرض في جمهورية البيرو التي تقع غربي أمريكا الجنوبية، لكن الأطباء سرعان ما اكتشفوا مئات الحالات من هذا المرض الغامض، وتم تسجيل 4 وفيات بسببه حتى الآن، بحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة “مترو” الصادرة في لندن.

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وأعلنت السلطات في البيرو حالة طوارئ صحية وطنية بعد أن أصاب هذا المرض الغامض الذي يسبب الشلل أكثر من 231 شخصاً، وتسبب بوفاة أربعة أشخاص منذ بداية العام الحالي.

تتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي

ويقول التقرير إن المرض الذي أطلق عليه اسم متلازمة (GBS) يتسبب بموجة من القلق في أمريكا الجنوبية منذ بداية العام الحالي، إلا أن اللافت والمرعب في الأمر أن أكثر من نصف الحالات حدثت في فترة ضيقة مدتها خمسة أسابيع، من أوائل يونيو الماضي إلى منتصف يوليو الحالي.

ويقول الأطباء هناك إن متلازمة (GBS) هي حالة نادرة تتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للشخص للأعصاب الطرفية، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وفقدان الإحساس في الأطراف ومشاكل في البلع أو التنفس.

الشلل أبرز أعراض المرض

ويعاني غالبية المرضى بشكل تدريجي من الشلل يبدأ في القدمين والساقين ويمتد ببطء إلى أجسامهم.

وبحسب ما لاحظ الأطباء في البيرو فإن الأعراض تستمر عادةً لبضعة أسابيع، ثم يبدأ معظم الأفراد بالتعافي دون حدوث مضاعفات عصبية شديدة وطويلة الأمد.

بكتيريا في الطعام

وتشير عينات المرضى التي أخذها مسؤولو الصحة في بيرو إلى أن المرض ينتقل عن طريق البكتيريا الموجودة في الطعام والماء الملوثين.

ولم تفرض أي من الحكومة في البيرو أو منظمة الصحة العالمية أو منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أي قيود سفر حتى الآن للحد من تفشي هذا المرض.

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