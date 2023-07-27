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سبّب الشلل لأكثر من 231 شخصًا

مرض غامض يصيب بالشلل والوفاة في البيرو

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
مرض غامض يصيب بالشلل والوفاة في البيرو
المواطن - فريق التحرير

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أكدت جريدة مترو الصادرة في لندن، في تقرير لها، أنه تم اكتشاف مرض جديد غامض يؤدي إلى الإصابة بالشلل وأحيانًا يؤدي إلى الوفاة، في جمهورية البيرو التي تقع غربي أمريكا الجنوبية.

تم تسجيل 4 وفيات

وبحسب الصحيفة، فإن الأطباء سرعان ما اكتشفوا مئات الحالات من هذا المرض الغامض، وتم تسجيل 4 وفيات بسببه حتى الآن، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء هذا المرض، ولا إن كان من الممكن أن يتحول إلى وباء مرعب ومهدد للعالم خلال الفترة المقبلة أم لا.

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وأعلنت السلطات في البيرو حالة طوارئ صحية وطنية بعد أن أصاب هذا المرض الغامض الذي يسبب الشلل أكثر من 231 شخصًا، وتسبب بوفاة أربعة أشخاص منذ بداية العام الحالي.

ويقول التقرير: إن المرض الذي أطلق عليه اسم متلازمة (GBS) يتسبب بموجة من القلق في أمريكا الجنوبية منذ بداية العام الحالي، إلا أن اللافت والمرعب في الأمر أن أكثر من نصف الحالات حدثت في فترة ضيقة مدتها خمسة أسابيع، من أوائل يونيو الماضي إلى منتصف يوليو الحالي.

يصيب الجهاز المناعي

وأكد الأطباء هناك أن متلازمة (GBS) هي حالة نادرة تتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للشخص للأعصاب الطرفية، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وفقدان الإحساس في الأطراف ومشاكل في البلع أو التنفس.

ويعاني غالبية المرضى بشكل تدريجي من الشلل يبدأ في القدمين والساقين ويمتد ببطء إلى أجسامهم.

وبحسب ما لاحظ الأطباء في البيرو فإن الأعراض تستمر عادةً لبضعة أسابيع، ثم يبدأ معظم الأفراد بالتعافي دون حدوث مضاعفات عصبية شديدة وطويلة الأمد.

الجهاز المناعي
الجهاز المناعي

بكتيريا في الطعام

وبحسب عينات المرضى التي أخذها مسؤولو الصحة في بيرو، فإن المرض ينتقل عن طريق البكتيريا الموجودة في الطعام والماء الملوثين.

ولم تفرض أي من الحكومة في البيرو أو منظمة الصحة العالمية أو منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أي قيود سفر حتى الآن للحد من تفشي هذا المرض.

ويقول تقرير جريدة مترو: إنه من المحتمل أن يؤثر تفشي المرض على صناعة السياحة في بيرو، حيث تجذب البلاد أكثر من ثلاثة ملايين زائر سنويًّا.

وتابعت منظمة الصحة العالمية: “هذا المرض من المحتمل أن يكون مهددًا للحياة، حيث يجب إدخال مرضى GBS إلى المستشفى حتى يمكن مراقبتهم عن كثب، وتشمل الرعاية الداعمة مراقبة التنفس وضربات القلب وضغط الدم”.

أعراض المرض

وأردفت: “في الحالات التي تكون فيها قدرة الشخص على التنفس ضعيفة، عادة ما يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ويجب مراقبة جميع مرضى GBS بحثًا عن المضاعفات، والتي يمكن أن تشمل ضربات القلب غير الطبيعية والالتهابات والجلطات الدموية وارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه”.

ووفقًا للمنظمة لا يوجد علاج معروف لهذه المتلازمة، لكن العلاجات المتوافرة يمكن أن تساعد في تحسين الأعراض وتقصير مدتها، ونظرًا لطبيعة المناعة الذاتية للمرض، يتم علاج مرحلته الحادة عادةً بالعلاج المناعي، مثل تبادل البلازما لإزالة الأجسام المضادة من الدم أو الغلوبولين المناعي الوريدي، وغالبًا ما يكون مفيدًا عند البدء بعد 7 إلى 14 يومًا من ظهور الأعراض”.

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