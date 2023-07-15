Icon

إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 Icon تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا Icon إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أصاب قرابة 200 شخص

مرض غريب يهدد سكان قرية مصرية والسلطات تتحقق

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
مرض غريب يهدد سكان قرية مصرية والسلطات تتحقق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرض أهالي قرية مصرية لمرض غريب انتشر فيها وأصاب نحو 200 شخص بأعراض مختلفة.

أعراض المرض

وأوضح أهالي نجع سند بقرية العليقات التابعة لمدينة قوص بمحافظة قنا جنوب القاهرة أن مرضاً غريباً انتشر بين سكان القرية وتمثلت أعراضه في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وتكسير عظام وقيء ودوخة وصداع، وتستمر لمدة 7 أيام، مرجحين أن يكون سبب ذلك انتشار البعوض والحشرات وربما تلوث حدث في مياه الشرب.

قد يهمّك أيضاً
مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر

مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر

موعد وشروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1445هـ

موعد وشروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1445هـ

الحشرات والبعوض

وأضاف الأهالي أن الأعراض باتت تنتقل بسهولة بين الأفراد نقلا من الحشرات والبعوض فيما بدأت السلطات المصرية مواجهة الأمر، حيث تم أخذ عينات من المواطنين للتأكد من نوع الإصابة، بالإضافة إلى تولي فريق من مديرية الصحة بالمحافظة عمليات رش ضد الحشرات والبعوض داخل القرية بالكامل لتطهيرها.

السلطات تحقق

وقامت السلطات كذلك بأخذ عينات من مياه الشرب للتأكد من سلامتها، فيما تقرر إرسال وفد طبي للقرية لمتابعة حالة المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم لحين التحقق من المرض الغامض ونوعه والوقوف على أسبابه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم