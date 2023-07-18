مروجو الأقراص الممنوعة في عسير وجازان بقبضة الأمن

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (54,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت شرطة محافظة صبيا بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية، اتخذوا منزلهم في أحد الأحياء الشعبية وكرًا لترويج (7,290) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.