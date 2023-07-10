مروجو المخدرات في عسير وجازان بقبضة الأمن

قبضت شرطة محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان على شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ونبات القات المخدر، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

ترويج حشيش بعسير

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة عسير لترويجهما (39.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.