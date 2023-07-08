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منهم مقيمون ومخالفون لأمن الحدود

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل ضبط مروجي المخدرات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على مواطن روج لمادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالجوف.

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وفي الأحساء، اتخذ مواطن مزرعته وكرًا لترويج 71.967 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

كما تم ضبط مواطن قام بترويج الإمفيتامين المخدر في حائل، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية اليمنية قام بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

ترويج القات والحشيش

وضبطت شرطة الرياض 4 أشخاص روجوا الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما قبضت شرطة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام باتخاذ منزل وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر.

وفي العيدابي بجازان، تم ضبط مخالف لنظام أمن الحدود روج 450 كجم من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها.

وتم ضبط مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالقريات.

وألقت شرطة الرياض القبض على 5 مواطنين قاموا بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي.

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