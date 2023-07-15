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مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل ضبط مروجي المخدرات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على مواطن روج لمادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بأبها.

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وفي رنية، تم القبض على 3 مواطنين روجوا مادة الإمفيتامين المخدر، وضُبط بحوزتهم سلاح ناري ومبالغ مالية.

وتم ضبط مواطن في مدينة بيش التابعة لجازان، لترويجه 44.6 كجم من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في تجاويف مركبة يقودها.

وألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطنين قاما بترويج 45 كجم من الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، و7996 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما هواتف متنقلة.

ترويج الحشيش والشبو

وضبطت شرطة حائل مواطنين قاما بترويج 3.5 كجم من الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وألقت شرطة تبوك القبض على مواطنين قاما باتخاذ منزل شعبي وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر، ومادتي الإمفيتامين والشبو، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وحية وذخيرة حية وهواتف متنقلة وكاميرات مراقبة ومبلغ مالي.

وضبطت شرطة الرياض مواطنًا اتخذ منزلًا وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وفي جازان، ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بترويج 21 كجم من مادة الحشيش المخدر.

وفي المدينة المنورة، ضبط مواطن اتخذ منزلًا وكرًا لترويج 44878 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.

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