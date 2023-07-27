مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة رجال المكافحة

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تفاصيل عملياتها للقبض على مروجي المخدرات ومهربيها.
وتفصيلًا، ذكرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر” بعنوان “في قبضة رجال المكافحة”، أنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
كما تم القبض على 7 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
كما ضبطت مكافحة المخدرات مقيمًا من الجنسية اليمنية بمنطقة الرياض؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وألقت القبض أيضًا على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
وضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مواطنًا بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
كما تم القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/bOoGyhW3jJ
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) July 27, 2023