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بينهم مقيم من الجنسية اليمنية

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة رجال المكافحة

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة رجال المكافحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تفاصيل عملياتها للقبض على مروجي المخدرات ومهربيها.

تفاصيل الضبط

وتفصيلًا، ذكرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر” بعنوان “في قبضة رجال المكافحة”، أنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

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كما تم القبض على 7 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما ضبطت مكافحة المخدرات مقيمًا من الجنسية اليمنية بمنطقة الرياض؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

ترويج الحشيش والإمفيتامين

وألقت القبض أيضًا على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مواطنًا بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما تم القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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