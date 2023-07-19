مروج الإمفيتامين في حائل بقبضة الأمن

قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.