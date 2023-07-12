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تمت إحالته إلى جهة الاختصاص

مروج الحشيش في أبها بقبضة الأمن

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
مروج الحشيش في أبها بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبض مرور منطقة عسير على مواطن في مدينة أبها لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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