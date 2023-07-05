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تمت إحالته إلى جهة الاختصاص

مروج المخدرات في سكاكا بقبضة الأمن

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
مروج المخدرات في سكاكا بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وجهاز لا سلكي.

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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