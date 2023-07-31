مزاد على الملف العلاقي في سوق الزل بالرياض

دخل “الملف العلاقي” المزادات التراثية بسوق الزل في الرياض بعد الاستغناء عنه مع التحول الحكومي للتعاملات الإلكترونية.

مزاد تراثي لملفات العلاقي

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، أحد الباعة وهو يقول إن هذا مزاد تراثي لملفات العلاقي التي يتم تقديمها للمدارس أو الوظائف، مؤكدًا أنه كان هذا الملف مهمًا في وقت سابق.

وأشار إلى أنه تم الاستغناء عنه مع التحول الحكومي للتعاملات الإلكترونية.

سوق الزل

ويعد سوق الزل من أقدم أسواق مدينة الرياض، إذ تأسس عام 1901، ويعد في العهد الحديث من أبرز الأسواق الشعبية في الرياض، وهو أحد أجزاء منطقة قصر الحكم التجارية، ومن أكبر التجمعات لبيع الملابس والأدوات التراثية والتحف وصناعة الأحذية الشعبية ومحلات بيع العطورات الشرقية، إضافة إلى وجود حراج ومزاد علني دائم.