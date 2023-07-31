مزاد على الملف العلاقي في سوق الزل بالرياض

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دخل “الملف العلاقي” المزادات التراثية بسوق الزل في الرياض بعد الاستغناء عنه مع التحول الحكومي للتعاملات الإلكترونية.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، أحد الباعة وهو يقول إن هذا مزاد تراثي لملفات العلاقي التي يتم تقديمها للمدارس أو الوظائف، مؤكدًا أنه كان هذا الملف مهمًا في وقت سابق.
وأشار إلى أنه تم الاستغناء عنه مع التحول الحكومي للتعاملات الإلكترونية.
ويعد سوق الزل من أقدم أسواق مدينة الرياض، إذ تأسس عام 1901، ويعد في العهد الحديث من أبرز الأسواق الشعبية في الرياض، وهو أحد أجزاء منطقة قصر الحكم التجارية، ومن أكبر التجمعات لبيع الملابس والأدوات التراثية والتحف وصناعة الأحذية الشعبية ومحلات بيع العطورات الشرقية، إضافة إلى وجود حراج ومزاد علني دائم.
"الملف العلاقي" يدخل المزادات التراثية بـ #سوق_الزل في #الرياض بعد الاستغناء عنه مع التحول الحكومي للتعاملات الإلكترونية #السعودية
عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/XSMajPxVT7
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 31, 2023