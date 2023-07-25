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أصحابها حققوا عائدًا اقتصاديًّا جيدًا

مزارع الباحة تتحول إلى مزار سياحي جذاب

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
مزارع الباحة تتحول إلى مزار سياحي جذاب
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مزارع الباحة الواقعة في أحضان الطبيعة إقبالًا كبيرًا من الزوار والسائحين، فتحولت إلى مزار سياحي جذاب.

مزارع الباحة

وبحسب مقطع فيديو عبر قناة الإخبارية، فإن أصحاب المزارع التي تقع في أحضان الطبيعة بمنطقة الباحة استغلوا موقعها الإستراتيجي الخلاب، واستفادوا منها سياحيًّا.

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وبين مقطع الفيديو مشاهد خلابة للمزارع بين ثنايا الجبال، والمساحات الخضراء الشاسعة، لتنطلق بخطى ثابتة من الماضي والريف نحو الاقتصاد، فيما يشير أحد أصحاب المزارع الواقعة في أحضان الطبيعة سالم الغمدي، إلى أن العائد الاقتصادي جيد والحمد لله، مؤكدًا أن كل شيء يحصل عليه من دخل المزرعة يخصصه لتطوير المزرعة وليس للادخار.

مزار سياحي

يشار إلى أن مزرعة الغامدي تبلغ من العمر أكثر من 100 عام، حيث عمل على تطويرها، ونقل ثقافة الأكواخ الريفية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الباحة، لتصبح مزارًا سياحيًّا وسط أحضان الطبيعة.

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