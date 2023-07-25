مزارع الباحة تتحول إلى مزار سياحي جذاب مطاردة أكشن في فلوريدا لن تتخيل أحداثها صرخة إعجاب تمزق رئة شاب صيني وتفقده الوعي السديس يوصي بصيام يوم عاشوراء ويبين فضائله السفير الياباني في السعودية ينعى والدته بكلمات مؤثرة شاب ينجو بأعجوبة من عضة قرش أبيض في أستراليا 6 نصائح قبل السفر بالسيارة صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي نهب 50 مستودعًا للمساعدات الإنسانية في السودان الهلال ينافس 6 أندية لضم كيليان مبابي
شهدت مزارع الباحة الواقعة في أحضان الطبيعة إقبالًا كبيرًا من الزوار والسائحين، فتحولت إلى مزار سياحي جذاب.
وبحسب مقطع فيديو عبر قناة الإخبارية، فإن أصحاب المزارع التي تقع في أحضان الطبيعة بمنطقة الباحة استغلوا موقعها الإستراتيجي الخلاب، واستفادوا منها سياحيًّا.
وبين مقطع الفيديو مشاهد خلابة للمزارع بين ثنايا الجبال، والمساحات الخضراء الشاسعة، لتنطلق بخطى ثابتة من الماضي والريف نحو الاقتصاد، فيما يشير أحد أصحاب المزارع الواقعة في أحضان الطبيعة سالم الغمدي، إلى أن العائد الاقتصادي جيد والحمد لله، مؤكدًا أن كل شيء يحصل عليه من دخل المزرعة يخصصه لتطوير المزرعة وليس للادخار.
يشار إلى أن مزرعة الغامدي تبلغ من العمر أكثر من 100 عام، حيث عمل على تطويرها، ونقل ثقافة الأكواخ الريفية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الباحة، لتصبح مزارًا سياحيًّا وسط أحضان الطبيعة.
فيديو | إقبال أهالي الباحة على استثمار مزارعهم الواقعة في أحضان الطبيعة وتحويلها إلى مزار سياحي جذاب#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/sZXNh9Xhcs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2023