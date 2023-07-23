مزايا وثيقة تأمين العمرة تصل 100 ألف ريال

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه بإمكان معتمري الخارج الاستفادة من مزايا وثيقة تأمين العمرة، خلال فترة تواجدهم بالسعودية.
وأوضحت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها أن قيمة تأمين العمرة لمعتمري الخارجي تبلغ 87.4 ريال لكل معتمر.
وأشارت إلى أن مدة التغطية تصل لـ 90 يومًا بدءًا من تاريخ دخول السعودية، حيث يكون نطاق التغطية بداخل السعودية، وتصل حدود منفعتها حتى 100 ألف ريال.
وأكدت وزارة الحج أن وثيقة تأمين العمرة هي وثيقة إلزامية على المعتمرين من الخارج، وتكون مشمولة ضمن رسوم التأشيرة، حيث تقدم لحاملها تغطية شاملة.
وأوضحت أن التغطية تأتي لكل من الحالات الصحية الطارئة، إصابات فيروس كورونا الطارئة، الحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران المغادرة.