Icon

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon أول تعليق من سافيتش بعد انضمامه لـ الهلال Icon صندوق الاستثمارات السعودي في طريقه لامتلاك نادٍ أوروبي كبير Icon النيابة: تغلظ العقوبة حال تناول المخدرات أثناء تأدية العمل Icon مزرعة أسماك بنجران تنتج 40 طنًّا في العام Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سدايا Icon مليونا دولار تمنح الهلال التفوق على الأندية السعودية بمكافآت الفيفا Icon وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي Icon فتح باب القبول للدراسات العليا في جامعة أم القرى Icon أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لجسرين غرب مخرج 16 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أقيم المشروع في الصحراء وبين قمم الجبال

مزرعة أسماك بنجران تنتج 40 طنًّا في العام

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
مزرعة أسماك بنجران تنتج 40 طنًّا في العام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف محمد آل سويد، صاحب مشروع مزارع الأسماك في نجران، تفاصيل مشروعه الذي أقامه في الصحراء وبين قمم الجبال في المنطقة.

وقال آل سويد في حديثه لـ “قناة الإخبارية”: إن المشروع ما زال في بدايته حيث ينتج تقريبًا من 30 إلى 40 طنًّا في السنة، موضحًا أنها كانت في البداية مزرعة عادية تقليدية قبل أن تتحول إلى مزرعة أسماك.

قد يهمّك أيضاً
سبب إبعاد موسى ماريجا من معسكر الهلال

سبب إبعاد موسى ماريجا من معسكر الهلال

تنبيه من القنصلية السعودية بإسطنبول لمواطنيها

تنبيه من القنصلية السعودية بإسطنبول لمواطنيها

وأضاف أنه أنجز من المشروع 030% فقط، مضيفًا: “بدأنا بأسماك البلطي ونعمل على أنواع أخرى ونتوقع أن يتضاعف الإنتاج مع اكتمال المشروع”.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة