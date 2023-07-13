مزرعة أسماك بنجران تنتج 40 طنًّا في العام

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كشف محمد آل سويد، صاحب مشروع مزارع الأسماك في نجران، تفاصيل مشروعه الذي أقامه في الصحراء وبين قمم الجبال في المنطقة.
وقال آل سويد في حديثه لـ “قناة الإخبارية”: إن المشروع ما زال في بدايته حيث ينتج تقريبًا من 30 إلى 40 طنًّا في السنة، موضحًا أنها كانت في البداية مزرعة عادية تقليدية قبل أن تتحول إلى مزرعة أسماك.
وأضاف أنه أنجز من المشروع 030% فقط، مضيفًا: “بدأنا بأسماك البلطي ونعمل على أنواع أخرى ونتوقع أن يتضاعف الإنتاج مع اكتمال المشروع”.
فيديو | في الصحراء وبين قمم الجبال الشاهقة..
صاحب مشروع مزارع الأسماك في نجران محمد آل سويد: ننتج من 30 إلى 40 طناً في السنة والمشروع في بدايته ولم ننجز منه سوى 30%، وبدأنا بأسماك البلطي ونعمل على أنواع أخرى #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/NGS6dwUtIO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 13, 2023