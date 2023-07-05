مسافران يقتحمان مطارًا ويسببان هلعًا للركاب في تركيا

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمسافرين يقتحمان بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي.
وبحسب الفيديو المتداول، فقد شوهد أحد المسافرين يقفز من على علو بضعة أمتار من الممر المخصص لنقل الركاب إلى أرض المطار في تركيا، من دون أن يلحق به أي أذى، فيما علق الآخر في الممر وتم سحبه.
وسبب المسافران اللذان تأخرا عن الموعد المحدد حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة، وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف.
وتم القبض على الراكبين من قبل السلطات الأمنية بعد محاولتهما إجبار طاقم الطائرة على السماح لهما بالصعود. وجرى التحقيق معهما فيما لم تتأثر حركة الطيران في المطار.