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سبب المسافران حالة من الفوضى أخرت الرحلة ساعة كاملة

مسافران يقتحمان مطارًا ويسببان هلعًا للركاب في تركيا

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
مسافران يقتحمان مطارًا ويسببان هلعًا للركاب في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمسافرين يقتحمان بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي.

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وبحسب الفيديو المتداول، فقد شوهد أحد المسافرين يقفز من على علو بضعة أمتار من الممر المخصص لنقل الركاب إلى أرض المطار في تركيا، من دون أن يلحق به أي أذى، فيما علق الآخر في الممر وتم سحبه.

وسبب المسافران اللذان تأخرا عن الموعد المحدد حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة، وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف.

وتم القبض على الراكبين من قبل السلطات الأمنية بعد محاولتهما إجبار طاقم الطائرة على السماح لهما بالصعود. وجرى التحقيق معهما فيما لم تتأثر حركة الطيران في المطار.

 

 

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