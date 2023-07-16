مسافرة تنفذ هبوطًا اضطراريًا عنيفًا بسبب مرض مفاجئ للطيار

قالت الشرطة الأمريكية إن مسافرة على متن طائرة صغيرة تولت القيادة، ونفذت هبوطًا اضطراريًا في جزيرة ماساتشوستس، بعد أن تعرض الطيار لحالة صحية طارئة.

هبوط اضطراري لطائرة

ووفقا لوسائل إعلام محلية، حدث الهبوط الاضطراري بعد ظهر، بالقرب من مطار مارثا فينيارد في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس.

وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أن الطيار وهو رجل يبلغ من العمر 79 عاما تعرض لحالة طارئة أثناء اقترابه من وجهته الأخيرة.

وقالت الشرطة إن الحادث “أسفر عن هبوط عنيف خارج المدرج وهو ما أدى لكسر الجناح الأيسر للطائرة من المنتصف”.

لم تذكر السلطات اسم أي من الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة، وقالت إنه تم نقلهما إلى المستشفى.

نقل الطيار للمستشفى

ونقل الطيار جوًا إلى مستشفى بوسطن في حالة خطيرة تهدد حياته.

وأردفت الشرطة أن الراكبة التي هبطت بالطائرة والتي ليس لديها خبرة بقيادة الطائرات، لم تصب بأذى وخرجت من مستشفى محلي.

من المعروف أن الطائرة بايبر ميريديان 2006 قد غادرت من مقاطعة ويستتشستر بنيويورك في وقت سابق بعد ظهر السبت.

وتجري شرطة الولاية وإدارة الطيران الفيدرالي تحقيقًا في الحادث.