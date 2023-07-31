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شرب 11 كأسًا من الكحول

مسافر مخمور يورط شركة طيران في غرامة كبيرة

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
مسافر مخمور يورط شركة طيران في غرامة كبيرة
المواطن - فريق التحرير

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باتت شركة طيران “دلتا” الأمريكية ملاحقة قضائيًّا، وقد تضطر إلى دفع تعويض مالي ضخم؛ بسبب سلوك منافٍ للآداب لمسافر على متن إحدى رحلاتها.

ووفق ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد رفعت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وأمها دعوى على الشركة، تقولان فيها: إنهما تعرضتا لتحرش من مسافر بينما كانتا على متن إحدى رحلات “دلتا”.

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 11 كأسًا من الكحول

وبحسب الدعوى، فإن التحرش حصل على متن طائرة أقلعت من نيويورك نحو العاصمة اليونانية أثينا.

كما قالت الأم وابنتها: إن التحرش تم من طرف مسافر مخمور، بعدما شرب 11 كأسًا من الكحول.

ورغم توسل المرأتين لمضيفات الطيران بالتوقف عن منح الرجل الثمل مزيدًا من الكحول، فإن مطالبهما قوبلت بـ”تجاهل صارخ” من الطاقم. وقالتا: إن المضيفات واصلن منحه كؤوس الكحول، مع أنه بدا ثملًا للغاية.

تعويض مليوني دولار

ولم تتجاوب إحدى مضيفات الطيران في البداية مع شكوى الأم من تعرض ابنتها للتحرش، واكتفت بمطالبتها بـ”الصبر”.

ووفقًا للدعوى، لم يتوقف تحرش الرجل عند الابنة، بل طال الأم أيضًا.

وعقب هبوط الطائرة في أثينا، سمح للمسافر الثمل بمغادرتها بكل بساطة بدلًا من احتجازه لدى الشرطة.

وطالبت الأم وابنتها بالحصول على تعويض مالي قدره مليونا دولار.

رد الشركة

من جانبه، ذكر متحدث باسم الشركة أنه لا يوجد لديها الآن تعليق على الواقعة التي لا تزال بيد القضاء.

وأردف أن الشركة لا تتسامح أبدًا مع أي سلوك غير لائق يصدر من مسافر تجاه آخر على متن رحلاتها.

شركة طيران دلتا

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