مسافر يحاول فتح باب الطائرة أثناء الإقلاع ويثير الرعب

عاش ركاب طائرة نقل مدنية لحظات من الرعب حاول فيها ملاكم وصفته وسائل إعلام بـ المخبول فتح أحد أبوابها بينما كانت في مرحلة الإقلاع.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الصن البريطانية، فإن المسافر الذي حاول فتح باب الطائرة هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر 27 عاما، لكن اثنين من ركاب الطائرة تمكنا من السيطرة عليه، ولاحقا اعتقلته السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة كانت تابعة لشركة راين إير المنخفضة التكاليف في طريقها مساء الجمعة من مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا.

لحظات رعب

وتظهر لقطات مصورة خروج الملاكم فجأة من مقعده في الطائرة، قبل أن يدخل في نوبة صراخ ضد أحد المضيفين، ثم يندفع نحو باب الطائرة بسرعة مطالبا المضيفين بفتحه وهو أمر محظور ويمثل خطورة هائلة في حال تنفيذه.

وليس من الواضح السبب الذي أثار غضب الراكب.

وذكرت الصحيفة أن اثنين من الركاب اللذين وصفتهما بـ الأبطال قفزا من مقعدهما للسيطرة على الملاكم الهائج، وطرحاه أرضا.

وبحسب ما ورد من معلومات، فقد حدث كل ذلك بينما كانت الطائرة تسير على المدرج تمهيدا للإقلاع.

تحت تأثير المخدر

وقالت ناشرة الفيديو على شبكات التواصل إن معظم الركاب كانوا مشاركين في مهرجان بكرواتيا.

وأضافت أن المسافر الذي أحدث المشكلة على متن الطائرة كان ثملا وتحت تأثير المخدر.

وفي سياق متصل، قالت شرطة المدينة الكرواتية: إن مواطنا بريطانيا يبلغ من العمر (27 عاما) جرى اعتقاله على أرض المطار، فيما فتح تحقيق في الحادث.

ويواجه الرجل تهمة الإخلال بالنظام العام.

وذكرت العديد من التقارير الإعلامي أن الرجل يحترف الملاكمة، لكن لم ينشر اسمه.