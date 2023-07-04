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مستخدمون يلجؤون لبدائل تويتر بعد التحديث الجديد

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
مستخدمون يلجؤون لبدائل تويتر بعد التحديث الجديد
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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عبر الكثير من المستخدمين حول العالم عن استيائهم من القيود التي فرضها مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، بعد أن قرر وضع قيود على عدد المنشورات التي يحق لمستخدمي التطبيق قراءتها كل يوم.

التحديث الجديد لتويتر

وأعلن الملياردير الأمريكي هذا التدبير المؤقت، في محاولة لمواجهة مستويات كبيرة من سرقة البيانات على الموقع، إلا أنه كان للمستخدمين رأي آخر بعدما بدؤوا في البحث عن بدائل أخرى للمنصة الشهيرة “تويتر“، بحسب “رويترز”.

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وبعد أن كان العديد من مستخدمي تويتر قد أبلغوا أنهم لم يعودوا يرون قيودًا يوم الأحد الماضي، قال البعض اليوم الاثنين: إن إشعارًا وجدوه يقول لهم: “تمّ تجاوُز الحدّ المسموح به”.

الحد المسموح لقراءة التغريدات

وفي بداية تطبيق التحديث الجديد، اقتصر الحد المسموح بمطالعته على 600 تغريدة لمستخدمي تويتر من غير الموثّقين أو أولئك الذين لا يدفعون اشتراكات للمنصة، لكن مالك التطبيق عاد ورفع ذلك الحدّ إلى ألف تغريدة مساء السبت الماضي.

وكان إيلون ماسك قد أعرب في وقت سابق عن استيائه من استخدام شركات الذكاء الاصطناعي بيانات تويتر في تطوير نماذج برمجية لغوية ضخمة.

وقال ماسك في تغريدة عبر تويتر: “إنه لأمر مزعج أن تضطر إلى جلب أعداد كبيرة من الخوادم إلى الإنترنت في حالات الطوارئ فقط لتسهيل التقييم الفادح لبعض الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

تأثير القرارات الجديدة لإيلون ماسك

وقال تقرير وكالة “رويترز” للأنباء: إنه تؤثر القيود الجديدة بشكل كبير على الحسابات التي تديرها وكالات المعلومات والصحفيين وخدمات المراقبة حيث يعتمدون على مراجعة آلاف التغريدات بشكل يومي.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية: إنها قد تكون غير قادرة على رؤية تقارير تويتر عن سوء الأحوال الجوية والأضرار المرتبطة بها، وطلبت من المستخدمين استخدام أرقام هواتف مكتبها بدلًا من ذلك.

ولجأ بالتالي الكثير من المستخدمين لمنصات بديلة لتويتر مثل Bluesky وMastodon وهي البدائل الرئيسية الشبيهة بـ تويتر”. وشهدت تلك المنصات بالفعل زيادة في المستخدمين وعدد الزيارات، بعد فترة وجيزة من إعلان إيلون ماسك عن التحديث الجديد لتويتر.

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