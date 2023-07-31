مستغلو الرواسب في تبوك بقبضة الأمن

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أنه تم ضبط (3) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليهما مقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

الإبلاغ

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.