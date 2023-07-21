مستهتر يشعل النار في مركبته عمدًا أثناء التزود بالوقود في الأردن

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أنقذت العناية الإلهية الأهالي في الأردن من وقوع كارثة في محطة محروقات بـ الزرقاء، حيث تعمد شاب إشعال النيران أثناء تزويد سيارته بالوقود.
وبين مقطع فيديو وثق الواقعة سائقًا يقف بجانب سيارته في أحد محطات الوقود خلال تزويدها بالوقود، بينما أخفى في يديه شيئًا ويتعمد إشعال النيران بمزود الوقود، ثم يخرجه من السيارة ويلقي به في الأرض وانصرف مسرعًا، بينما أسرع العمال بالمحطة الوقود لإطفاء النيران التي اشتعلت سريعًا مكان السيارة.
وآثار مقطع الفيديو حالة غضب واسعة بين مستخدمي موقع تويتر، فيما تشير أصابع الاتهام إلى تورط السائق في الحادث، مطالبين بسرعة ضبطه وإحضاره.
العناية الإلهية تحول دون وقوع كارثة في محطة محروقات بـ #الزرقاء#عمون #الاردن pic.twitter.com/JG9Amc4G5C
— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) July 20, 2023