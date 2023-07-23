مسفر الرئيس التنفيذي في الرياض ضمن جولة المملكة

تعرض المسرحية الكوميدية مسفر الرئيس التنفيذي، على مسرح محمد العلي بالرياض، في الفترة من 27 حتى 29 يوليو الجاري، وذلك ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، التي أطلقها المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بجميع مناطق المملكة في مايو الماضي وستستمر حتى سبتمبر المقبل.

جمهور القصيم

وسيكون جمهور القصيم على موعد مع مسرحية مسفر الرئيس التنفيذي على مدار 3 أيام، حيث سيتم عرضه في الفترة من 17 حتى 19 أغسطس المقبل.

أحداث المسرحية

أحداث المسرحية تدور حول مسفر الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد أن يتحول من رجل أمن بسيط إلى رئيس تنفيذي لإحدى أكبر الشركات بالصدفة، ليخوض عدة مواقف مع أبناء صاحب الشركة الذين يطمعون في منصبه.

باقة من ألمع النجوم

ومسرحية مسفر الرئيس التنفيذي بطولة طارق الحربي، زارا البلوشي، علي الحميدي، سعيد صالح، محمد القس، رضوان الريمي، مراد محمد، مريم عبدالرحمن، عبدالرحمن الصومالي، عبد الرحمن زبيلة، هاشم هوساوي، نواف السليمان، ومن تأليف وإخراج خالد عمر.

على صعيد متصل، يمكن حجز مقعد في مسرحية مسفر الرئيس التنفيذي من خلال الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.