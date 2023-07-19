مسيرة أليكس تيليس تُحفز النصراويين

اقترب نجم مانشستر يونايتد، البرازيلي أليكس تيليس من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر يحسم صفقة تيليس

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو بالأمس، أن نادي النصر حسم صفقة أليكس تيليس، حيث تم التوصل إلى اتفاق للحصول على خدماته، وسيحصل على راتب سنوي 7 ملايين إسترليني وحوافز.

ولفتت فابريزيو رومانو، إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيحصل على 4 ملايين جنيه إسترليني لبيع لاعبه البرازيلي إلى النصر، بالإضافة إلى مكافآت.

مسيرة أليكس تيليس

ويملك أليكس تيليس مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره الكروي في صفوف جوفينتود، قبل أن ينتقل إلى جيريميو البرازيلي، وانتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2014.

ولعب تيليس صاحب الـ30 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في موسم 2015\ 2016 على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى بورتو البرتغالي في صيف عام 2016.

وانتقل أليكس تيليس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في موسم 2020\ 2021، ولعب معه لمدة موسم رياضي واحد، قبل أن ينضم إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

وتوج تيليس بـ9 بطولات طوال مسيرته الكروية، وكان آخرها الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية.