مسيرة أمريكية تعترض مقاتلة روسية بسوريا

أكد أوليج جورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن طائرة مسيرة تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من الطائرات الروسية في سوريا.

وأردف جورينوف، في بيان له، أن ما يثير القلق بشكل خاص هو اصطدام شبه جو لطائرة من دون طيار تابعة للتحالف من طراز MQ-9 بطائرات حربية روسية.

وبحسب البيان، فقد تم الإبلاغ عن العديد من الحالات استخدمت فيها طائرات التحالف بدون طيار أنظمة توجيه النيران الخاصة بها على المقاتلات الروسية، مما أدى تلقائيًّا إلى تشغيل أنظمة الدفاع على متنها.

ولفت على أن الطيارين الروس أظهروا مرة أخرى احترافية عالية واتخذوا إجراءات في الوقت المناسب لمنع الاصطدام بطائرات التحالف بدون طيار.

وتابع أنه تم الإبلاغ عن 10 انتهاكات لبروتوكولات عدم التضارب في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة برحلات طائرات التحالف المسيرة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة أزواج من مقاتلات التحالف من طراز إف -16 انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف التي تمر عبرها الطرق الجوية الدولية ست مرات خلال اليوم.