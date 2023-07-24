Icon

مسيرة أمريكية تعترض مقاتلة روسية بسوريا Icon وصول أكثر من 633 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon الجمهوريون يحشدون دعوات لعزل بايدن Icon تنصيب فهد بن تركي العسبلي شيخًا لقبائل سلامان بني شهر Icon لحظة وفاة لاعب كمال الأجسام بعد سقوط 210 كجم على رقبته Icon 10 مسارات للملتقى العلمي الصيفي للطلاب في الطائف Icon لحظة انهيار جسر في اليونان وسقوط قتلى Icon هاري كين يستقر على الانتقال لـ بايرن ميونخ Icon ترامب: انضمام أوكرانيا للناتو ضرب من الجنون Icon عدد من مروجي المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وسط مخاوف من حدوث اصطدام شبه جوي

مسيرة أمريكية تعترض مقاتلة روسية بسوريا

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
مسيرة أمريكية تعترض مقاتلة روسية بسوريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد أوليج جورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن طائرة مسيرة تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من الطائرات الروسية في سوريا.

مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

قد يهمّك أيضاً
لوكاكو يحسم موقفه من عرض الهلال الثالث

لوكاكو يحسم موقفه من عرض الهلال الثالث

آرسنال يكسب نجوم الدوري الأمريكي بخماسية

آرسنال يكسب نجوم الدوري الأمريكي بخماسية

وأردف جورينوف، في بيان له، أن ما يثير القلق بشكل خاص هو اصطدام شبه جو لطائرة من دون طيار تابعة للتحالف من طراز MQ-9 بطائرات حربية روسية.

وبحسب البيان، فقد تم الإبلاغ عن العديد من الحالات استخدمت فيها طائرات التحالف بدون طيار أنظمة توجيه النيران الخاصة بها على المقاتلات الروسية، مما أدى تلقائيًّا إلى تشغيل أنظمة الدفاع على متنها.

ولفت على أن الطيارين الروس أظهروا مرة أخرى احترافية عالية واتخذوا إجراءات في الوقت المناسب لمنع الاصطدام بطائرات التحالف بدون طيار.

وتابع أنه تم الإبلاغ عن 10 انتهاكات لبروتوكولات عدم التضارب في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة برحلات طائرات التحالف المسيرة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة أزواج من مقاتلات التحالف من طراز إف -16 انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف التي تمر عبرها الطرق الجوية الدولية ست مرات خلال اليوم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي
السعودية اليوم

6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة...

السعودية اليوم
إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة
السعودية اليوم

إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة

السعودية اليوم
مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي
الرياضة

مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف...

الرياضة
ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم وحائل
أخبار أمنية

ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم...

أخبار أمنية
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة...

السعودية اليوم
مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان الدخول للجامعة
العالم

مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان...

العالم