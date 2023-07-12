مسيرة سلطان الفرحان قبل الانتقال للاتحاد

نجحت إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع نجم الرائد، سلطان الفرحان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يضم الفرحان

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس عن تعاقده مع سلطان الفرحان صاحب الـ26 عامًا، حيث وقع على عقود تمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم.

وتسعى إدارة الاتحاد لضم العديد من النجوم المميزين في الميركاتو الصيفي الحالي، نظرًا لمشاركة الفريق في أكثر من بطولة هامة، حيث سيبدأ موسمه باللعب في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بجانب مشاركته في كأس العالم للأندية.

أرقام سلطان الفرحان

وبدأ سلطان الفرحان مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي الهلال “الناشئين والشباب”، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في عام 2017، ليفرض نفسه على قائمته طوال الـ6 مواسم الماضية.

ولعب الفرحان 121 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الدوري السعودي للمحترفين، ويُعد من الركائز الأساسية في صفوفه مع جميع المدربين، نظرًا لإجادته على ربط الخطوط وتمريراته المميزة.

وشارك سلطان الفرحان في 22 مباراة مع الرائد في دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وقدم تمريرة حاسمة وصنع 4 فرص، وقام بـ17 افتكاكًا ناجحًا، وشتت الكرة 21 مرة، ومنع التسديد مرتين، وقطع الكرة 29 مرة.

وقام الفرحان بـ618 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 89.6%، ولديه 17 مراوغة ناجحة، واكتسب 13 خطأ، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.