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بعد التعاقد معه لقيادة الفريق لموسمين

مسيرة لويس كاسترو مع بوتافوجو تُطمئن جمهور النصر

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
مسيرة لويس كاسترو مع بوتافوجو تُطمئن جمهور النصر
المواطن - فريق التحرير

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تطمح الجماهير النصراوية في تألق الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، والمنافسة بقوة على البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

كاسترو يقود النصر

وأعلن نادي النصر بالأمس، عن تعاقده مع لويس كاسترو، حيث وقع على عقد يمتد حتى عام 2025، وبدأ مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم في معسكر البرتغال، حيث اجتمع باللاعبين قبل أن يقود الحصة التدريبية الصباحية.

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ويملك كاسترو صاحب الـ61 عامًا، مسيرة تدريبية مميزة، حيث سبق وقاد العديد من الأندية، ومنها؛ بورتو، ريو آفي، شافيز وفيتوريا جيماريش في البرتغال، وشاختار دونتسك الأوكراني، بالإضافة إلى تجربة عربية وحيدة مع فريق الدحيل القطري.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

تألق بوتافوجو مع لويس كاسترو

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام لويس كاسترو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافاجو البرازيلي، حيث قاده في 80 مباراة رسمية بجميع البطولات.

لويس كاسترو
كاسترو

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافاجو البرازيلي في تحقيق الفوز 42 مرة، وتعادل 15 مرة، وخسر 23 لقاء، وبلغ معدل النقاط 1.70، ووصلت نسبة الفوز إلى 52%، وتمكن من تسجيل 114 هدفًا، واستقبل 72 هدفًا.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافاجو مع لويس كاسترو على نظافة شباكه في 41 مباراة، كما أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري البرازيلي الممتاز، ونجح في التتويج بلقب كأس ريو 2023.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @aawsat_spt

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