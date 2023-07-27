مسيرة موسى ديمبيلي تُحفز الاتفاقيين

نجحت إدارة نادي الاتفاق في حسم صفقة النجم الفرنسي موسى ديمبيلي، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ديمبيلي اتفاقي

وأعلن نادي الاتفاق بالأمس عن تعاقده مع موسى ديمبيلي في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2027، في معسكر فارس الدهناء المقام حاليًا في كرواتيا.

مسيرة مميزة لموسى ديمبيلي

ويملك ديمبيلي مسيرة مميزة، الأمر الذي حفز جماهير الاتفاق للصفقة، حيث إنه تأسس في أكاديمية باريس سان جيرمان من 2004 وحتى عام 2012، قبل أن يبدأ مشوار الاحترافي في فولهام الإنجليزي من 2013 وحتى 2016.

وانتقل موسى ديمبيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتيك الاسكتلندي حتى عام 2018، ومنه إلى أولمبيك ليون حتى 2022، وشهدت تلك الفترة انتقاله إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

أبرز أرقام ديمبيلي مع ليون

وشارك ديمبيلي في 172 مباراة بجميع البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي، وساهم في تسجيل 89 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 70 مرة، وقدم 19 تمريرة حاسمة، كما تألق خلال مسيرته مع سيليتك، وتوج بـ8 بطولات.

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز موسى ديمبيلي مع ليون في الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث شارك في 129 لقاء، ومنحته تقييم 9.92 درجة.

ونجح ديمبيلي في تسجيل 56 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة، كما تمكن من الحصول على 8 ضربات جزاء، وقام بـ290 تسديدة بينهم 135 تسديدة على المرمى، وبلغت نسبة ترجمة الأهداف 19%، وصنع 90 فرصة.