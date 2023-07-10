مشاجرة بين راكبين تؤخر إقلاع طائرة لمدة ساعتين

اندلعت مشاجرة وفوضى غير معتادة على متن طائرة ركاب، خلال رحلة لشركة Ryanair المتجهة من مالطا إلى ستانستيد، مما أدى إلى انتشار لقطات من المشاجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الفور.

مشاجرة عنيفة بين راكبين

واضطر الركاب للتدخل من أجل فض المشاجرة بين الرجلين، والتي أدت إلى تأخير إقلاع الطائرة، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقال شاهد عيان للصحيفة البريطانية: إن “الرجل البريطاني لم يسمح للرجل الأمريكي بالمرور للوصول إلى مقعده بجوار النافذة، ثم تم تبادل بعض الكلمات والشتائم قبل اندلاع الشجار.

تأخر إقلاع الطائرة

وتأخرت الرحلة ساعتين، وشعر جميع الركاب بالانزعاج والصدمة، بينما كان يتبادل الراكب البريطاني اللكمات والشتائم مع الراكب الأمريكي، الذي رد عليه بالمثل، وسط تجمع باقي الركاب لفض المشاجرة.