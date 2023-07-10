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مشاجرة بين راكبين تؤخر إقلاع طائرة لمدة ساعتين

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
مشاجرة بين راكبين تؤخر إقلاع طائرة لمدة ساعتين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اندلعت مشاجرة وفوضى غير معتادة على متن طائرة ركاب، خلال رحلة لشركة Ryanair المتجهة من مالطا إلى ستانستيد، مما أدى إلى انتشار لقطات من المشاجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الفور.

مشاجرة عنيفة بين راكبين

واضطر الركاب للتدخل من أجل فض المشاجرة بين الرجلين، والتي أدت إلى تأخير إقلاع الطائرة، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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وقال شاهد عيان للصحيفة البريطانية: إن “الرجل البريطاني لم يسمح للرجل الأمريكي بالمرور للوصول إلى مقعده بجوار النافذة، ثم تم تبادل بعض الكلمات والشتائم قبل اندلاع الشجار.

تأخر إقلاع الطائرة

وتأخرت الرحلة ساعتين، وشعر جميع الركاب بالانزعاج والصدمة، بينما كان يتبادل الراكب البريطاني اللكمات والشتائم مع الراكب الأمريكي، الذي رد عليه بالمثل، وسط تجمع باقي الركاب لفض المشاجرة.

وواقعة أخرى من نوع غريب شهدتها إحدى الرحلات الجوية، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لفتاة أجنبية قررت مغادرة الطائرة بشكل مفاجئ بعد زعمها وجود شخص غير حقيقي (شبح) على متن الطائرة.

واقعة غريبة على متن طائرة

وقالت الفتاة في الفيديو المتداول وهي بحالة جنونية: ” أقول إليكم أريد أن أخرج من هذه الطائرة.. هذا الشخص الذي يقف بالخلف ليس حقيقًا.

وأثارت الفتاة حالة من الذعر والرعب بين الركاب، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل واسع متسائلين عن صحة الأمر وسط حالة من الخوف.

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