مشاركة سعودية بارزة بمعرض الصناعات الدفاعية في إسطنبول

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مشاركة قوية وبارزة للسعودية في جناحها الخاص بمعرض الصناعات الدفاعية الدولي آيدف 2023 في إسطنبول، حيث عُرضت من خلاله أكثر القدرات والتقنيات ابتكارًا، في ضوء الطموحات الاستراتيجية السعودية في مجال الدفاع وخلق الفرص المستقبلية مع شركائها الدوليين.
وتهدف مشاركة السعودية في المعرض لدعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه.
من جانبه، أوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية احمد العوهلي أهمية مشاركة السعودية بالمعرض للتعريف بفرص الاستثمار الواعدة في القطاعات العسكرية بالسعودية، من خلال اللقاء مع عدة شركات عالمية وخاصة التركية لفتح باب التعاون الجاد في نقل التقنيات والتصنيع والتدريب.
تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية الممثلة بالهيئة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لتوطين الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من إنفاق السعودية على المعدات والخامات العسكرية بحلول 2030 .
وعلى هامش المشاركة السعودية تم الالتقاء بعدد كبير من الشركات العالمية في صناعة الدفاع العسكرية لمناقشة مشاريع التوطين والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي.
فيديو | المملكة تشارك في معرض الصناعات الدفاعية الدولي بإسطنبول#الإخبارية pic.twitter.com/ECsGu61xPI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2023