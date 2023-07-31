مشاريع الترفيه تعلن عن وجهتها الترفيهية في المدينة المنورة

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية الجديدة في المدينة المنورة.

تحسين معيشة الأفراد

وتدعم الوجهة الترفيهية الإستراتيجية التي تتبناها منطقة المدينة المنورة لتحسين الظروف المعيشية للأفراد وتجديد وإحياء مجتمعات المدينة، مما يعزز من الخيارات الترفيهية الفريدة المتاحة للمقيمين والزوار.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله بن ناصر الداود: “ستعمل وجهتنا الجديدة على تغيير المشهد الترفيهي لمنطقة المدينة المنورة وتوفير تجارب مميزة وغير مسبوقة للسكان كما تدعم الوجهة مساعي الشركة لإثراء حياة الملايين من السعوديين.

وتمتد الوجهة الترفيهية الجديدة لشركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) على مساحة بناء إجمالية تبلغ أكثر من 84 ألف متر مربع على مساحة تطويرية تتجاوز 100 ألف متر مربع، بجانب حديقة الملك فهد المركزية، لتتكامل معها بوصفها جزءًا منها؛ حيث تترابط مسارات الأخيرة مع الممرات المفتوحة والحدائق المنسقة بعناية للوجهة، مما يوفر للزوار واحة من الخيارات الترفيهية المحسنة والعروض عالية الجودة التي تسهم في إثراء حياة المجتمع.

تجارب عائلية مشوقة

وتقدم الوجهة الجديدة للزوار تجارب عائلية مليئة بالتشويق، وتشمل مجموعة من خيارات ألعاب الركوب عالمية المستوى ضمن مركز ترفيهي عائلي يمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع، كما يمكن للكبار والصغار الاستمتاع بمسار السيارات الكهربائية “الكارتينج” على مستويين مختلفين وبطول أكثر من 330 مترًا، وسيتيح مركز Discovery Adventures الفرصة لخوض مغامرات استثنائية مع مسارات السير الطويلة، ومسارات بيوت الأشجار، والعديد من التحديات والمهام التعليمية في أجواء تشبه الأدغال، بينما يوفر مركز Play-Doh الترفيهي ثلاث مناطق مختلفة تتيح للأطفال إطلاق العنان لمخيلاتهم وإبداعاتهم.

وستجلب الوجهة الجديدة أبرز المعالم الترفيهية إلى المدينة المنورة، بما في ذلك سينما مزودة بأحدث التجهيزات مع صالات عرض آيماكس وأخرى مخصصة لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى صالة بولينج تضم 10 مسارات، كما سيحظى زوار الوجهة بفرصة للاسترخاء وتجديد نشاطهم في مركز لياقة واستجمام مميز، بالإضافة إلى العديد من منافذ التجزئة والمطاعم والمقاهي من علامات محلية وعالمية تناسب مختلف الأذواق.

21 وجهة ترفيهية

وتستثمر الشركة أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع حيث أعلنت سابقًا عن بدء تشييد الوجهة الترفيهة في حي الحمراء في الرياض والوجهة الترفيهية في مدينة تبوك، وستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف للإسهام في تطوير القطاع الترفيهي وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية وتوفير بيئة ترفيهية تتناسب مع احتياجات جميع شرائح المجتمع السعودي وتثري حياتهم وفقًا لأعلى وأحدث المعايير العالمية.