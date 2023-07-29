مشاريع ومحال تجارية تتعدى على أرصفة الشوارع في الرياض جوارديولا: الدوري السعودي سيزداد قوة بسبب صفقاته عقد ذهب هدية لخادمة منزلية في الأحساء وفاة شاب مصري في حفل خطوبته ظهور لافت للأميرة رجوة رفقة ولي عهد الأردن وشقيقه تسريب صوتي لـ ميدو عن صفقة رضا سليم يُحرج الزمالك القناة الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وبرشلونة انضمام السعودية إلى تحالف بريكس سيكون حدثًا فاصلًا للاقتصاد العالمي السعودية تستضيف محادثات السلام الأوكرانية الأمن العام: لا تكن ضحية عروض التوظيف الوهمية
وثق مقطع فيديو تعدي بعض المشاريع والمحال الخاصة على أرصفة الشوارع في الرياض.
وبحسب قناة العربية، كان الطريق العام في شوارع الرياض بمساحة كافية ومأهولًا للسير عليه من قبل المواطنين، إلا أن بعض المشاريع أنشأت وحدات خرسانية وتعدت على مساحة الطريق، وخاصة المخصصة للسير وعرقلت المارة.
بدوره، أشار أحد المواطنين أن الطريق لم يكن بهذا الشكل في البداية، ولكن تم طمس هويته بالمزيد من التعديات.
على صعيد متصل، أوضحت القناة أن كود البناء العمراني يشترط عدم إعاقة الطريق، والالتزام بالهوية العمرانية للمنطقة، وهو ما لم تلتزم به الكثير من المشروعات الاستثمارية الجديدة.
تقرير لـ #نشرة_الرابعة يرصد تعدي بعض المشاريع والمحال الخاصة على أرصفة الشوارع في #الرياض @mhsen93 pic.twitter.com/mAgP2N8k8p
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 29, 2023