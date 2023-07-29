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كود البناء العمراني يشترط عدم إعاقة الطريق

مشاريع ومحال تجارية تتعدى على أرصفة الشوارع في الرياض

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
مشاريع ومحال تجارية تتعدى على أرصفة الشوارع في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو تعدي بعض المشاريع والمحال الخاصة على أرصفة الشوارع في الرياض.

مخالفات وتعديات

وبحسب قناة العربية، كان الطريق العام في شوارع الرياض بمساحة كافية ومأهولًا للسير عليه من قبل المواطنين، إلا أن بعض المشاريع أنشأت وحدات خرسانية وتعدت على مساحة الطريق، وخاصة المخصصة للسير وعرقلت المارة.

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طمس هوية

بدوره، أشار أحد المواطنين أن الطريق لم يكن بهذا الشكل في البداية، ولكن تم طمس هويته بالمزيد من التعديات.

على صعيد متصل، أوضحت القناة أن كود البناء العمراني يشترط عدم إعاقة الطريق، والالتزام بالهوية العمرانية للمنطقة، وهو ما لم تلتزم به الكثير من المشروعات الاستثمارية الجديدة.

 

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