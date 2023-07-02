مشاهد خلابة لتدفق شلالات جبل تهوي بعسير

وثق مقطع فيديو متداول، شلالات جبل تهوي الواقع في الجنوب الشرقي بمركز خاط التابع لمحافظة المجاردة في منطقة عسير.

وأظهر الفيديو الذي نشره خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، جمال تدفق شلالات جبل تهوي بعسير وسط المكان الذي يجمع بين الصخور الضخمة والطبيعة الخضراء.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المنطقة الشرقية.