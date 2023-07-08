مشاهد خلابة لتدفق شلال عين الجمل بالباحة

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أسهمت الأمطار الغزيرة التي تواصل الهطول على الباحة، في رسم لوحة فنية بديعة جراء تدفق شلالات عين الجمل بالمنطقة.
وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، شلالات عين الجمل في الباحة، وسط توافد الزوار على المكان الذي يجمع بين الصخور الضخمة والطبيعة الخضراء.
ونتج عن الأمطار الغزيرة التي تهطل على منطقة الباحة ومعظم محافظاتها خلال الأسابيع الأخيرة، اكتساء الأرض بالغطاء النباتي الذي يتخلله خرير الماء المنساب من العيون الجارية مشكلاً شلالات جاذبة للمتنزهين وعشاق الطبيعية الساحرة، إضافة إلى كثافة النباتات الموسمية والحشائش الغنية بالمكونات الطبيعية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأضاف مركز الأرصاد أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
مشاهد من شلال عين الجمل في #الباحة #السعودية pic.twitter.com/mto8yQxxpy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 8, 2023