مشاهد خلابة لـ وادي قصي أحد أبرز الوجهات السياحية في جازان

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وثق مقطع فيديو لقناة الإخبارية مشاهد خلابة لـ وادي قصي أحد أبرز الوجهات السياحية في محافظة العيدان بجازان.
وبين مقطع الفيديو الأجواء الساحرة لـ وادي قصي، إذ يستقطب الزوار والسائحين للاستمتاع بمشاهد جريان المياه البديعة، والجلوس على الأراضي الخضراء، وسط لوحة ربانية بديعة.
وتشهد المتنزهات إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزائرين، هذه الأيام تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، والهروب من ارتفاع درجات الحرارة والاستمتاع بالطبيعة.
وفي وقت سابق، كشف طقس العرب عن توقعاته بشأن الطقس في السعودية خلال الأيام القادمة، حيث قال: إن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تشهد شبه الجزيرة العربية بما فيها السعودية اشتدادًا في المُرتفع الجوي شبه المداري، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة في بعض المناطق خلال الأيام القادمة.
وتوقع طقس العرب أن تميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم الخميس، ويكون هذا الارتفاع ملموسًا أكثر نهاية الأسبوع؛ حيث تقترب حينها درجات الحرارة من الـ 50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء، كما تكون ما بين بداية ونهاية الأربعينيات مئوية في مُعظم المناطق مع طقس يوصف بأنه شديد.
فيديو | لطبيعته الخلابة.. "وادي قصي" بالعيدابي أحد أبرز الوجهات السياحية لزوار جازان#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/vlp4GRXGRc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2023