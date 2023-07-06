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شهد إقبالًا كبيرًا من السائحين والزوار

مشاهد خلابة لـ وادي قصي أحد أبرز الوجهات السياحية في جازان

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
مشاهد خلابة لـ وادي قصي أحد أبرز الوجهات السياحية في جازان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقناة الإخبارية مشاهد خلابة لـ وادي قصي أحد أبرز الوجهات السياحية في محافظة العيدان بجازان.

لوحة ربانية

وبين مقطع الفيديو الأجواء الساحرة لـ وادي قصي، إذ يستقطب الزوار والسائحين للاستمتاع بمشاهد جريان المياه البديعة، والجلوس على الأراضي الخضراء، وسط لوحة ربانية بديعة.

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وتشهد المتنزهات إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزائرين، هذه الأيام تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، والهروب من ارتفاع درجات الحرارة والاستمتاع بالطبيعة.

أحوال الطقس

وفي وقت سابق، كشف طقس العرب عن توقعاته بشأن الطقس في السعودية خلال الأيام القادمة، حيث قال: إن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تشهد شبه الجزيرة العربية بما فيها السعودية اشتدادًا في المُرتفع الجوي شبه المداري، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة في بعض المناطق خلال الأيام القادمة.

ارتفاع ملموس

وتوقع طقس العرب أن تميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم الخميس، ويكون هذا الارتفاع ملموسًا أكثر نهاية الأسبوع؛ حيث تقترب حينها درجات الحرارة من الـ 50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء، كما تكون ما بين بداية ونهاية الأربعينيات مئوية في مُعظم المناطق مع طقس يوصف بأنه شديد.

 

 

 

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