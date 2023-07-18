مشاهد مروعة لإعصار الصين وسط ارتفاع الحرارة

ضرب إعصار تاليم جنوب شرق الصين وتسبب في نزوح 230 ألف شخص، بينما تأثرت مساحات شاسعة من آسيا بالأمطار الغزيرة والحرارة الشديدة.

وعطل الإعصار الرحلات الجوية كما أغلق قرى صيد الأسماك والمواقع السياحية الساحلية، لكنه ضعف في طريقه إلى فيتنام. وفي اليابان، أصيب نحو 60 شخصاً بضربة شمس، بينما تشهد أجزاء من الصين درجات حرارة قياسية.

أما في كوريا الجنوبية، فارتفع عدد القتلى بسبب أيام من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية إلى 41.

قوة الإعصار

وضرب إعصار تاليم مقاطعة قوانغدونغ برياح بلغت سرعتها ما يقرب من 140 كيلومتراً في الساعة ليلة الاثنين، قبل أن يصل إلى البر في قوانغشي المجاورة يوم الثلاثاء.

وسقطت الأشجار على المركبات المتحركة وجرفت المياه الهائجة أحد الحيتان إلى الشاطئ، كما طفت ثلاجة مليئة بالمثلجات على المياه بعد الفيضانات التي حصلت مع تنقل العاصفة عبر قوانغدونغ. رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة.. إعصار تاليم يضرب مناطق في جنوب #الصين ويتسبب بإجلاء نحو 230 ألف شخص#العربية pic.twitter.com/AVtaDEnmjT — العربية (@AlArabiya) July 18, 2023

إغلاق الطرق وإيقاف الرحلات وأفادت وسائل إعلام رسمية أن رجال الإطفاء، أنقذوا الأشخاص المحاصرين في سياراتهم جراء إغلاق الطرق بفروع الأشجار المتساقطة، أثناء تنظيفهم الطرق من الأنقاض وساعدوا سائقي السيارات الآخرين على الوصول إلى بر الأمان.

وأشارت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن السلطات المحلية استدعت نحو 2700 سفينة صيد وأمرت بإجلاء أكثر من 8200 عامل في مجال تربية الأسماك مع هبوب العواصف التي اجتاحت الساحل. تحذيرات السلطات اليابانية