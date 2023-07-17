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مشاهد نادرة لـ طرق نقل التغذية المدرسية في السبعينيات

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
مشاهد نادرة لـ طرق نقل التغذية المدرسية في السبعينيات
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة العربية، مقطع فيديو يوثق مشاهد نادرة لمحافظة الزلفي شمال الرياض في السبعينيات الميلادية.

نقل التغذية المدرسية

وبين مقطع الفيديو طرق نقل التغذية المدرسية وفريق الوحدة الصحية الخاص بإدارة التعليم إلى إحدى القرى.

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محافظة الزلفي

وتعتبر محافظة الزلفي من المحافظات المتميزة بموقعها الإستراتيجي حيث إنها كانت- وما زالت- تربط ما بين شمال شرق السعودية ودول الخليج بالديار المقدسة.

وتُعتَبر من المناطق الآهلة بالسكان، تقع المحافظة في الجزء الشمالي لمنطقة الرياض، وأكبر مدن المحافظة وبها مركز إمارة المحافظة.

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