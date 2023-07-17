مشاهد نادرة لـ طرق نقل التغذية المدرسية في السبعينيات

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نشرت قناة العربية، مقطع فيديو يوثق مشاهد نادرة لمحافظة الزلفي شمال الرياض في السبعينيات الميلادية.
وبين مقطع الفيديو طرق نقل التغذية المدرسية وفريق الوحدة الصحية الخاص بإدارة التعليم إلى إحدى القرى.
وتعتبر محافظة الزلفي من المحافظات المتميزة بموقعها الإستراتيجي حيث إنها كانت- وما زالت- تربط ما بين شمال شرق السعودية ودول الخليج بالديار المقدسة.
وتُعتَبر من المناطق الآهلة بالسكان، تقع المحافظة في الجزء الشمالي لمنطقة الرياض، وأكبر مدن المحافظة وبها مركز إمارة المحافظة.
فيديو نادر لمحافظة #الزلفي شمال #الرياض في السبعينيات الميلادية تظهر نقل التغذية المدرسية وفريق الوحدة الصحية الخاص بإدارة التعليم إلى إحدى القرى#السعودية
عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/aR8KJ6tq5a
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 16, 2023