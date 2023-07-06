مشاهير وعلامات تجارية كبرى تتسارع لتدشين حسابات بـ ثريدز

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نجح تطبيق ثريدز “Threads” في جذب 10 ملايين مستخدم في غضون ساعات من إطلاقه، اليوم الخميس، والذي أصبح أكبر تهديد لمنصة تويتر بعدما وجد المستخدمون فيه مزايا كثيرة.
وقال تقرير وكالة بلومبرج، اليوم، إن التطبيق نجح بشكل منقطع النظير، حيث سجل خمسة ملايين مشترك في أول أربع ساعات من تشغيله، ولاحقًا أظهرت البيانات أنه تم تسجيل دخول 10 ملايين مستخدم.
وسجل التطبيق الجديد ثريدز، المنافس الأكبر لـ Twitter، خمسة ملايين اشتراك في أول أربع ساعات من تشغيله، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، حيث تسعى الشركة إلى جذب المستخدمين من منصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك التي تواجه ضغوطًا ومشاكل كبيرة منذ فترة طويلة.
وأطلق مالك Facebook و Instagram، التطبيق الجديد ثريدز، لأول مرة اليوم الخميس بالمنطقة العربية، وفي الساعة 7 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، وفي منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة، مما جعله متاحًا مجانًا في 100 دولة عبر متاجر تطبيقات Apple و Google، على الرغم من المخاوف التنظيمية من أنه لن يكون متاحًا في دول الاتحاد الأوروبي.
وسعت كبرى العلامات التجارية مثل Billboard و HBO و NPR و Netflix ، لتسجيل الدخول عبر ثريدز، من خلال إنشاء حسابات تم إعدادها في غضون دقائق من الإطلاق الرسمي للمنصة.
وقالت ميتا إن من بين الداعمين للمنصة، عددًا كبيرًا من المشاهير منهم شاكيرا وجوردون رامزي، مع وجود أنباء بشأن انضمام الإعلامية أوبرا وينفري والدالاي لاما أيضًا.
وأصبح السؤال الأول عبر محركات البحث الآن هو كيفية تحميل التطبيق الجديد، ويعد ثريدز Threads تطبيقًا للمحادثة النصية يرتبط بإنستجرام، يتيح للمستخدمين الاتصال بأصدقائهم ومتابعيهم الأقرباء بطريقة أكثر حميمية. وأصبحت هذه المنصة متاحة.
وإذا كنت ترغب في استخدام Threads، كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات أو متجر Google Play. وبعد ذلك، يمكنك اتباع هذه الخطوات التالية:
وقالت الشركة: إن موعد إطلاق Threads، سيكون اليوم، فيما أشارت تقارير إلى أن التطبيق ظهر في “أبل ستور” داخل الولايات المتحدة، لذلك نقدم أهم المعلومات بشأن التطبيق الجديد، الذي تصنفه “ميتا” بأنه أحد تطبيقات إنستجرام.
ومن المنطقي أن يكون Threads هو أفضل بديل لتويتر حاليًا. فالتطبيق يشبه تويتر في كثير من الأشياء، بدءًا من التصميم وانتهاءً بالميزات. في الواقع، من المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى حرب قانونية بين الشركتين في المستقبل. كما هو معروف، فإن Meta لا تتردد في نسخ ميزات وتصاميم منافسيها. على سبيل المثال، فإن ميزة القصص في إنستجرام، التي يستخدمها الكثيرون وتحظى بشعبية كبيرة، كانت في السابق مأخوذة من سناب شات، وعلى الرغم من الاعتراضات، حققت نجاحًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يحقق زوكربيرج نجاحًا مماثلاً مرة أخرى.