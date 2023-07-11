مشجع إنجليزي يُحذر مانشستر سيتي من خطورة الاتحاد

حذر أحد المشجعين الإنجليز، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا من خطورة نادي الاتحاد وذلك بمناسبة مشاركة الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام ديسمبر المقبل في السعودية.

أسلحة يمتلكها نادي الاتحاد

وقال حساب مغرد إنجليزي يُدعى Murky Bear عبر حسابه في “تويتر” : ” في كأس العالم للأندية، أُحذر مانشستر سيتي وبيب جوارديولا من خطورة الاتحاد، لديهم نونو سانتو وكانتي وكريم بنزيما، كأس العالم للأندية المقبلة ستكون أكثر تنافسية عن أي نسخة سابقة”.

وكان الفيفا، كشف عن قيمة جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في السعودية في ديسمبر المقبل.

مانشستر سيتي بين المتأهلين

وسيحصل الفريق الفائز على 5 ملايين دولار أمريكي، و 4 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني، ومليوني ونصف المليون دولار للمركز الثالث بينما ينال صاحب المركز الرابع مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس يحصل على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصد صاحب المركز السادس على مليون دولار، وينال صاحب المركز السابع نصف مليون دولار.

وحسمت 6 فرق تأهلها رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وفي انتظار بطل أمريكا الجنوبية، حيث تُلعب مباريات مرحلة المجموعات حاليًا.

ويُشارك في النسخة الجديدة من مونديال الأندية كل من؛ الاتحاد بطل دوري روشن بصفته ممثل البلد المضيف، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.

كما يتواجد في البطولة، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، ومانشستر سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.