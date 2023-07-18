مشكلة تقنية تعطل حساب مساند على تويتر

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أعلن برنامج مساند عن وجود مشكلة تقنية تحول دون الرد على استفسارات المستفيدين عبر حساب البرنامج على موقع تويترـ داعيًا الراغبين في الاستفسار إلى التواصل معه عبر قنوات التواصل الأخرى.
وقال البرنامج:” نواجه حاليًا مشكلة تقنية مؤقتة تتعلق بحسابنا الرسمي في تويتر. يسعدنا خدمتكم من خلال قنوات التواصل الإضافية في مساند: الرقم الموحد: 920002866 البريد الإلكتروني: [email protected]”.
يذكر أن منصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.
ويقدم البرنامج عدة خدمات من بينها ما يلي:
وفي وقت سابق قال برنامج مساند إن خدمة معروفة تتيح استقدام العاملة المنزلية المعروفة من قبل المواطن الراغب في استقدامها وتسهم في خفض التكلفة وتسهل الإجراءات وتختصر الوقت.
ويتم الاستقدام عبر الخدمة من خلال عدد من الإجراءات البسيطة كما يلي: