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مشكلة تقنية تعطل حساب مساند على تويتر

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
مشكلة تقنية تعطل حساب مساند على تويتر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج مساند عن وجود مشكلة تقنية تحول دون الرد على استفسارات المستفيدين عبر حساب البرنامج على موقع تويترـ داعيًا الراغبين في الاستفسار إلى التواصل معه عبر قنوات التواصل الأخرى.

وقال البرنامج:” نواجه حاليًا مشكلة تقنية مؤقتة تتعلق بحسابنا الرسمي في تويتر. يسعدنا خدمتكم من خلال قنوات التواصل الإضافية في مساند: الرقم الموحد: 920002866 البريد الإلكتروني: [email protected]”.

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منصة مساند

يذكر أن منصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

حساب مساند

خدمات متعددة

ويقدم البرنامج عدة خدمات من بينها ما يلي:

  • رحلة الاستقدام الموحدة
  • خدمة معروفة
  • إصدار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة
  • نقل خدمات العمالة المنزلية.

خدمة معروفة

وفي وقت سابق قال برنامج مساند إن خدمة معروفة تتيح استقدام العاملة المنزلية المعروفة من قبل المواطن الراغب في استقدامها وتسهم في خفض التكلفة وتسهل الإجراءات وتختصر الوقت.

ويتم الاستقدام عبر الخدمة من خلال عدد من الإجراءات البسيطة كما يلي:

  • اختيار نوع الاستقدام: حيث يقوم المستفيد باختيار نوع الاستقدام “معروفة”
  • اختيار التأشيرة: وهنا يقوم مقدم الطلب باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.
  • طلب التعاقد: بعد ذلك يقوم المستفيد بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.
  • الدفع: في النهاية يتم سداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.

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