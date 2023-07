مصارع يقفز فوق القفص لمصافحة ترامب

أظهر مقطع فيديو المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس، وهو يقفز من قفص النزال لمصافحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد فوزه على الأسترالي روبرت ويتاكر ببطولة UFC للفنون القتالية المختلطة.

وتمكّن دو بليسيس من إسقاط خصمه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس، حسبما ذكر موقع “توك سبورت” الرياضي.

وكان ترامب حاضرًا في النزال بصفته ضيفًا لرئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت ضمن أمسية UFC 290.

BOOK THE TITLE SHOT @DricusduPlessis finishes Rob Whittaker in the second at #UFC290! pic.twitter.com/8rArC8mdRX

— UFC (@ufc) July 9, 2023