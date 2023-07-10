مصارع يقفز فوق القفص لمصافحة ترامب

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أظهر مقطع فيديو المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس، وهو يقفز من قفص النزال لمصافحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد فوزه على الأسترالي روبرت ويتاكر ببطولة UFC للفنون القتالية المختلطة.
HAPPENING NOW🔥🔥🔥🔥@realDonaldTrump @danawhite @dricusduplessis #UFC290 pic.twitter.com/WQcoaSB6OCقد يهمّك أيضاً
— Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) July 9, 2023
وتمكّن دو بليسيس من إسقاط خصمه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس، حسبما ذكر موقع “توك سبورت” الرياضي.
وكان ترامب حاضرًا في النزال بصفته ضيفًا لرئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت ضمن أمسية UFC 290.
BOOK THE TITLE SHOT @DricusduPlessis finishes Rob Whittaker in the second at #UFC290! pic.twitter.com/8rArC8mdRX
— UFC (@ufc) July 9, 2023
ويعتبر فوز دو بليسيس، البالغ من العمر 29 عامًا، العشرين خلال مسيرته الاحترافية في الفنون القتالية المختلطة حتى الآن مقابل هزيمتين.