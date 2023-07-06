مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد

أعلن مركز طقس العرب أنه يتوقع أن تبقى الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في معظم المرتفعات الجنوبية الغربية من السعودية يومي الجمعة والسبت، وذلك بالتزامن مع درجات حرارة أربعينية في مختلف المناطق الأخرى بل وتقترب من 50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية.

طقس معتدل

وتوقع المركز أيضًا أن يكون الطقس معتدلاً بوجه عام على مرتفعات جازان وعسير والباحة وصولاً لجنوب مكة المكرمة، مع درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 28-32 درجة مئوية.

كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة والتي يتخللها هطول أمطار متفرقة يصحبها حدوث الرعد أحياناً ونشاط في الرياح السطحية.

وأشار إلى أنه خلال ساعات الليل، سيكون الطقس لطيفًا ورطبًا نسبيًا في أغلب المرتفعات الجنوبية الغربية، وتُعتبر هذه الأجواء مناسبة للرحلات برفقة العائلة والأصدقاء في تلك المناطق.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان و عسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.