مصحف وسجادة صلاة هدية للحجاج بعد طواف الوداع

ودعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، حجاج بيت الله الحرام بتقديم الهدايا لهم؛ وذلك ضِمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها الحادي عشر، وتحت شعار من الوصول إلى الحصول.

مصحف لكل حاج

أوضح ذلك مدير عام إدارة شؤون المصاحف والكتب، الشيخ نبيل بن عبده شريفي، أن مبادرة مصحف لكل حاج، تأتي ضمن خطط ومبادرات وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية احتفاءً بضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى وداعهم، حيث تسلم كل حاج وحاجة بعد قضاء شعيرة حجهم لهذا العام، نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وسجادة صلاة.

أرقى الخدمات

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وبمتابعة واهتمام من وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.